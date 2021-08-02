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Konya'daki katliama ilişkin yeni açıklama

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Giriş: 02.08.2021 18:46
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü korkunç katliama ilişkin Dedeoğulları ailesinin yakını Hayrettin İneci A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Katliamı gerçekleştiren şahsın kısa sürede yakalanmasını isteyen İnceci, bazı kişilerin bu olayı siyasi propaganda haline getirmek istediğini dile getirdi. İneci katliama ilişkin "Türk-Kürt olayı değildir. Katili azmetirenleri devletin yakalamasını istiyoruz. Biz devletimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.
Konya'daki katliama ilişkin yeni açıklama
Konya'daki katliama ilişkin yeni açıklama
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