25 Ocak 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Konya’da çöken binada patlama ve kolon kesme şüphesi! Mimar Nihat Şen A Haber’de
Konya’da çöken binada patlama ve kolon kesme şüphesi! Mimar Nihat Şen A Haber’de

Konya’da çöken binada patlama ve kolon kesme şüphesi! Mimar Nihat Şen A Haber’de

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2025 13:27
Konya’da çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın yıkılmadan önce ortaya çıkan görüntülerine dikkat çeken kentsel dönüşüm uzmanı mimar Dr. Nihat Şen dükkan kepengi yüzünden taşıyıcı sistemlere zarar verilmiş olabileceğini belirtip A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı. Nihat Şen, Türkiye’de acil olarak Afet İşleri Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konya’da çöken binada patlama ve kolon kesme şüphesi! Mimar Nihat Şen A Haber’de
Çöken binada patlama ve kolon kesme şüphesi!
Çöken binada patlama ve kolon kesme şüphesi!
Çatlaklar oluşan bina boşaltıldı
Çatlaklar oluşan bina boşaltıldı
İnsan eliyle gelen yıkım! İşte olası şüpheler
İnsan eliyle gelen yıkım! İşte olası şüpheler
Bolu’daki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
Bolu’daki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
Gabar Dağı’nda 500 kilometrelik yol yapıldı
Gabar Dağı’nda 500 kilometrelik yol yapıldı
Konya’da çöken binadan acı haber!
Konya’da çöken binadan acı haber!
Yangın faciasında tutuklu sayısı 9 oldu
Yangın faciasında tutuklu sayısı 9 oldu
Bina kolon kesildiği için mi çöktü?
Bina kolon kesildiği için mi çöktü?
Bakan Yerlikaya enkaz alanında
Bakan Yerlikaya enkaz alanında
Japon uzman A Haber’de! Binaların çökme sebepleri
Japon uzman A Haber’de! Binaların çökme sebepleri
Konya’da göçükte zaman karşı yarış!
Konya’da göçükte zaman karşı yarış!
Koca bina başlarına geçti! Enkazda mucizevi çalışma
Koca bina başlarına geçti! Enkazda mucizevi çalışma
Daha Fazla Video Göster