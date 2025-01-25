25 Ocak 2025, Cumartesi
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Konya’da çöken binada patlama ve kolon kesme şüphesi! Mimar Nihat Şen A Haber’de
Konya’da çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları devam ederken 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Binanın yıkılmadan önce ortaya çıkan görüntülerine dikkat çeken kentsel dönüşüm uzmanı mimar Dr. Nihat Şen dükkan kepengi yüzünden taşıyıcı sistemlere zarar verilmiş olabileceğini belirtip A Haber canlı yayınında önemli bilgiler paylaştı. Nihat Şen, Türkiye’de acil olarak Afet İşleri Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini söyledi.