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Konya ve Kayseri sonrası Erzurum'da da fiyasko! İYİ Parti lideri Meral Akşener hüsrana uğradı! Meydanlar bomboş...

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Giriş: 27.04.2023 19:14
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da kürsüye çıktığı anda vatandaşlar alanı terk etmişti. İYİ Parti de Konya ve Kayseri mitinglerinde hüsrana uğradı. 2 mitingde de umduğunu bulamayan Akşener, Denizli mitingini iptal etmek zorunda kaldı. Akşener'in katıldığı Erzurum mitinginde ise tam bir fiyasko yaşandı. İşte o görüntüler...
! İYİ Parti lideri Meral Akşener hüsrana uğradı
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