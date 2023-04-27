27 Nisan 2023, Perşembe
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Konya ve Kayseri sonrası Erzurum'da da fiyasko! İYİ Parti lideri Meral Akşener hüsrana uğradı! Meydanlar bomboş...
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ardahan'da kürsüye çıktığı anda vatandaşlar alanı terk etmişti. İYİ Parti de Konya ve Kayseri mitinglerinde hüsrana uğradı. 2 mitingde de umduğunu bulamayan Akşener, Denizli mitingini iptal etmek zorunda kaldı. Akşener'in katıldığı Erzurum mitinginde ise tam bir fiyasko yaşandı. İşte o görüntüler...