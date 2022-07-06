Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet! Önce doktoru sonra kendini vurdu | O anlar kamerada

Konya Şehir Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya’yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı. Saldırgan aynı silahla kendini vurarak intihar etti.Konya Şehir Hastanesi’nde silah sesleri duyuldu! Doktor Ekrem Karakaya’yı bir şahıs silahla vurarak ağır yaraladı.