Konser israfına soruşturma! Ankara ve İstanbul mercek altında

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken yüz milyonlarca liralık konserlerine yargı müdahale etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konser harcamalarına ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı tarafından da konuyu incelemek üzere 2 müfettiş görevlendirildi. Soruşturmanın ilçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı etkinliklerde usulsüz harcama iddialarına soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti. Usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin içişleri bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

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