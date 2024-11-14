14 Kasım 2024, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Konser israfına soruşturma! Ankara ve İstanbul mercek altında

Konser israfına soruşturma! Ankara ve İstanbul mercek altında

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2024 09:39
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kamuoyunda büyük tepki çeken yüz milyonlarca liralık konserlerine yargı müdahale etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konser harcamalarına ilişkin soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığı tarafından da konuyu incelemek üzere 2 müfettiş görevlendirildi. Soruşturmanın ilçe belediyelerini de kapsayacağı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı etkinliklerde usulsüz harcama iddialarına soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti. Usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin içişleri bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Konser israfına soruşturma!
Konser israfına soruşturma!
Akaryakıt istasyonlarına çipli sistem geliyor!
Akaryakıt istasyonlarına çipli sistem geliyor!
Katar Emiri Temim Türkiye’ye geliyor!
Katar Emiri Temim Türkiye'ye geliyor!
İstanbul’da metro yangını
İstanbul'da metro yangını
CHP’li ABB’nin konser israfına soruşturma!
CHP'li ABB'nin konser israfına soruşturma!
Narin cinayetinde sanıkların dakika dakika HTS kayıtları
Narin cinayetinde sanıkların dakika dakika HTS kayıtları
Dara üs bölgesinden çekilen o anlar ilk kez A Haber’de
Dara üs bölgesinden çekilen o anlar ilk kez A Haber'de
Katil ismi konuşulmayan 3. bir kişi mi?
Katil ismi konuşulmayan 3. bir kişi mi?
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
Kredi kartı dolandırıcılığına karşı uyarı!
Kredi kartı dolandırıcılığına karşı uyarı!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelerin konser belediyeciliğine tepki
Başkan Erdoğan'dan CHP’li belediyelerin konser belediyeciliğine tepki
Erdoğan Suriye’deki terör tehlikesine dikkat çekti
Erdoğan Suriye'deki terör tehlikesine dikkat çekti
Daha Fazla Video Göster