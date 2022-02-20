Kongo'da Başkan Erdoğan ve Felix Tshisekedi'den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret düzenlediği Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne ulaştı. Başkan Erdoğan burada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan ve Felix Tshisekedi basın toplantısı düzenledi. FETÖ ile mücadelede desteklerini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Biz de terörle mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürüyoruz." mesajını verdi. Başkan Erdoğan, "Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım Kovid-19 aşısı hibesiyle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı getirdik." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, yapılan anlaşmaların imza töreni sonrası basın toplantısı düzenledi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanına, Orta Afrika Ekonomik Topluluğu başkanlığı için de muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde kabul ettiğimiz eylem planı ile 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik.

Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik çerçevesinde geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerimizde işbirliği imkanlarını, ilişkilerimizi ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İkili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

FETÖ İLE MÜCADELE MESAJI

Güvenlik ve terör alanlarındaki dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

FETÖ ile mücadelede desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Biz de terörle mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum.

Eğitim ve Kültür alanındaki iş birliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz.

"TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENİYOR"

Ticari ilişkilerimiz giderek güçleniyor. 2018 yılında 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon dolar hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa sürede ulaşacağız. Ticari işbirliğimizi arzu edilen seviyeye yükseltmek amacıyla mevcut mekanizmalardan daha fazla istifade etmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyiz.

"YÜZ BİN DOZ AŞI GETİRDİK"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamı destekleriyle iş adamlarımızın buradaki yatırımlarını artırmak için teşvik ediyoruz. Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım Kovid-19 aşısı hibesiyle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı getirdik.