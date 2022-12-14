Kökünü Kurutma ve Zincir-2 Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "197 şüpheliden 182'si gözaltına alındı" bilgisini veren Bakan Soylu, Şanlıurfa'daki 3. operasyon, bunlar devam edecek." dedi. Soylu, sahte hijyen ürünü ve sahte alkol yapanlara karşı yapılan Zincir-2 Operasyonunda da 176 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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