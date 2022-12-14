14 Aralık 2022, Çarşamba
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Kökünü Kurutma ve Zincir-2 Operasyonu! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kökünü Kurutma Operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "197 şüpheliden 182'si gözaltına alındı" bilgisini veren Bakan Soylu, Şanlıurfa'daki 3. operasyon, bunlar devam edecek." dedi. Soylu, sahte hijyen ürünü ve sahte alkol yapanlara karşı yapılan Zincir-2 Operasyonunda da 176 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.