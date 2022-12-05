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Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sona doğru! 15 bin kişiye hizmet verecek

A Haber
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Giriş: 05.12.2022 15:10
Güncelleme:05.12.2022 15:11
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde sona gelindi.1 Ocak'a kadar açılması planlanan hastanede son eksikler tamamlanıyor. 1 Ocak'ta açılacak hastanede günde 15 bin kişiye hizmet verilecek. Şehir hastanesi 6 farklı hastaneden oluşacak ve bin 207 yatak kapasitesi olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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