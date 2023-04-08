08 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Koalisyonlar Güneydoğu’yu kaderine terk etti! Güneydoğu eski Türkiye’ye dönmek istemiyor

Koalisyonlar Güneydoğu’yu kaderine terk etti! Güneydoğu eski Türkiye’ye dönmek istemiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2023 11:24
Türkiye'de bugüne dek 62 hükümet görev yaptı ve bunlardan 16'sı koalisyon hükümeti. Siyasi istikrarın kurulamadığı yıllarda en büyük acıyı ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz çekti. Ve şimdi "O eski Türkiye'ye" dönmek istemiyorlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’de aday listesi belli oluyor!
CHP'de aday listesi belli oluyor!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelişkili vaatleri
Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkili vaatleri
7’li koalisyonun adaylık krizine özel animasyon
7'li koalisyonun adaylık krizine özel animasyon
eski Türkiye’nin unuttuğu yer! Bir mesajları var
eski Türkiye’nin unuttuğu yer! Bir mesajları var
7’li koalisyonda liste savaşları! Kargaşa...
7’li koalisyonda liste savaşları! Kargaşa...
Oy pusulası için kura çekimi bugün
Oy pusulası için kura çekimi bugün
Atıklar kağıda dönüşüyor!
Atıklar kağıda dönüşüyor!
Kılıçdaroğlu’nun ortağından PKK söylemleri
Kılıçdaroğlu’nun ortağından PKK söylemleri
Geçmişin tanıkları! İşte koalisyon belası
Geçmişin tanıkları! İşte koalisyon belası
İstanbul’a yeni metro hattı
İstanbul'a yeni metro hattı
Siyasete terör lekesi!
Siyasete terör lekesi!
Bloomberg: Karizmadan yoksun
Bloomberg: Karizmadan yoksun
Daha Fazla Video Göster