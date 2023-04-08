Koalisyonlar Güneydoğu’yu kaderine terk etti! Güneydoğu eski Türkiye’ye dönmek istemiyor

Türkiye'de bugüne dek 62 hükümet görev yaptı ve bunlardan 16'sı koalisyon hükümeti. Siyasi istikrarın kurulamadığı yıllarda en büyük acıyı ne yazık ki Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz çekti. Ve şimdi "O eski Türkiye'ye" dönmek istemiyorlar...

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