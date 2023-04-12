Koalisyon ortakları Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ı siyaseten kullandı: Kılıçdaroğlu'nu tanımam! Geleceğinden bilgim yoktu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde, İslam Ülkelerinin Büyükelçileri’nin de yer aldığı iftar davetine CHP Genel Başkanı ve 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan katıldı. İftarda bir konuşma yaptırılan Kılıçdaroğlu, Lütfi Doğan'ın yanına oturtuldu. Doğan'ın oğlu Yahya Doğan bu duruma sert tepki gösterdi ve “Babam, Kılıçdaroğlu'nun iftarda olacağından ve böyle bir fotoğraf ortaya çıkacağından haberi olsa iftara katılmazdı. Bu durum siyaseten kullanıldı ve babam bu duruma çok üzüldü." ifadelerini kullandı. Diğer yandan ilk kez A Haber’e konuşan Lütfi Doğan da yaşananlardan rahatsızlığını anlattı. Doğan, "Kılıçdaroğlu'nu tanımam! Geleceğinden bilgim yoktu" dedi ve Başkan Erdoğan'a desteğini yineledi. İşte detaylar…