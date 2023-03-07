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Koalisyon, kriz ve gizli pazarlık! 6'lı masa toplantısından hangi kararlar çıktı?

A Haber
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Giriş: 07.03.2023 09:36
6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu. Metinde ise İstanbul ve Ankara belediye başkanlarıyla ilgili bir ayrıntı yer aldı. Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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