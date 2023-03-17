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KKTC'nin tanınması için devrim niteliğinde adım! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de

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Giriş: 17.03.2023 18:23
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısını değerlendiren Tatar, KKTC'nin tanınması için bu toplantıların önemli olduğunu söyledi. Tatar "Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda" ifadelerini kullanırken, Rum yönetiminin uyguladığı baskılara karşı her zaman aynı duruşu sergilemelerinde Türkiye'nin büyük rolü olduğunun altını çizdi. İşte detaylar...
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