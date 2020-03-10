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KKTC'den korkutan koronavirüs açıklaması!
Son dakika haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı.
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