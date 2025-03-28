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KKTC’deki başörtü engeline tepki!

KKTC'deki başörtü engeline tepki!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 19:43
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından KKTC’de İrsen Küçük Ortaokulu’nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesine sert tepki gösterdi. Çelik, "Bir öğrencinin başörtüsü sebebiyle eğitim hakkının engellenmesinin laiklikle izah edilmesi saçmalıktır. Bu yaklaşım laiklik değildir, laikliğin çirkin bir istismarıdır. Fanatiklerin eğitim hakkını engellemesi açık bir faşizmdir." dedi.
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KKTC’deki başörtü engeline tepki!
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