19 Ağustos 2023, Cumartesi
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KKTC'de yol çalışmasına BM engeli! BM'ye ait araçlar dozerle kaldırıldı, gerilim tırmandı
Birleşmiş Milletler görevlileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güvenlik güçleri arasında dün yol çalışmaları sırasında gerginlik yaşanmıştı. Bölgede hareketlilik giderek artıyor. BM Barış Gücü bölgedeki asker ve araç sayısını artırdı. O noktada bulunan A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz son durumu aktardı.