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19.11.2019

KKTC'de Türkiye aleyhine tepki çeken sözler: İşgal istila... |Video

Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil, katıldığı bir programda Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Ercil, programda "Burası Türkiye'nin işgalinde olan, istila edilmiş bir yerdir." sözleriyle algı operasyonu yapmak istedi. Ancak Ercil'in yalan ve iftiralarla dolu algı operasyonu amacına ulaşamadı. Sosyal medya üzerinden söylediği o sözlere tepkiler çığ gibi büyüdü.

Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil katıldığı bir programda Türkiye'yi yalan ve iftiralarla hedef aldı, akıl almaz ifadeler kullandı.

DAVAYA İHANET!

Elcil, "Burası Türkiye'nin işgalinde olan, istila edilmiş bir yerdir." diyerek büyük bir skandala imza attı. Elcil'in bu sözlere yönelik tepkiler kısa sürede çığ gibi büyüdü. Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlarda, Şener Elcil sert sözlerle eleştirildi, Kıbrıs davasına ihanet etmekle suçlandı.

Kıbrıslı Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri daha önce de, Barış Pınarı Harekatına karşı yürütülen algı operasyonuna destek vermişti.
PYD/PKK'lı teröristlerin ve yandaşlarının 'siviller hedef alınıyor' yalanına ortak olmuştu.

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