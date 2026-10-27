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İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Yağış ne kadar sürecek, hangi ilçeler etkilenecek?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'da beklenen sağanak başladı! Yağış ne kadar sürecek, hangi ilçeler etkilenecek?

İstanbul'da beklenen sağanak etkili olmaya başladı. Megakentte kuvvetli yağış ve sel riskine karşı uyarılar peş peşe gelirken gözler yağışın ne kadar süreceğine, hangi ilçelerde yoğunlaşacağına ve perşembe gününe ilişkin tahminlere çevrildi. Sahadaki son gelişmeleri kameraman Niyazi Kurt görüntülerken A Haber muhabiri Müzeyyen Yılmaz detayları aktardı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek ise A Haber canlı yayınında güncel tahminleri değerlendirerek kritik uyarılarda bulundu.

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