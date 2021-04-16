KKTC'de Kur'an kursları kapatılıyor mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de değerlendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesi, Din İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretimiyle ilgili yetkisine ilişkin itirazı değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi, her türlü eğitimin ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının "gözetiminde ve denetiminde" olması gerektiği yönünde karar verdi. Bu karar, Kur'an kurslarının kapatılacağı şeklinde yorumlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesi, Din İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretimiyle ilgili yetkisine ilişkin itirazı değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi, her türlü eğitimin ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının "gözetiminde ve denetiminde" olması gerektiği yönünde karar verdi. Bu karar, Kur'an kurslarının kapatılacağı şeklinde yorumlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'DE KUR'AN KURSLARI KAPATILIYOR MU?

Tatar, "Bugün sabahtan beri bunu istişare ediyoruz. Kesinlikle Kur'an kurslarının kapatılacağı diye bir durum söz konusu değildir. Kesinlikle ve kesinlikle KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılacağı yönünde haberlerin doğru olmadığını buradan ifade etmek istiyorum." dedi.