16 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları KKTC'de Kur'an kursları kapatılıyor mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de değerlendirdi

KKTC'de Kur'an kursları kapatılıyor mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber'de değerlendirdi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.04.2021 13:27
Güncelleme:16.04.2021 13:34
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesi, Din İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretimiyle ilgili yetkisine ilişkin itirazı değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi, her türlü eğitimin ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının "gözetiminde ve denetiminde" olması gerektiği yönünde karar verdi. Bu karar, Kur'an kurslarının kapatılacağı şeklinde yorumlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Anayasa Mahkemesi, Din İşleri Başkanlığının Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretimiyle ilgili yetkisine ilişkin itirazı değerlendirdi. Anayasa Mahkemesi, her türlü eğitimin ancak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının "gözetiminde ve denetiminde" olması gerektiği yönünde karar verdi. Bu karar, Kur'an kurslarının kapatılacağı şeklinde yorumlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

KKTC'DE KUR'AN KURSLARI KAPATILIYOR MU?

Tatar, "Bugün sabahtan beri bunu istişare ediyoruz. Kesinlikle Kur'an kurslarının kapatılacağı diye bir durum söz konusu değildir. Kesinlikle ve kesinlikle KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılacağı yönünde haberlerin doğru olmadığını buradan ifade etmek istiyorum." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
KKTC'de Kur'an kursları kapatılıyor mu?
KKTC'de Kur'an kursları kapatılıyor mu?
Soruşturma Adalet Bakanlığı'nda
Soruşturma Adalet Bakanlığı'nda
Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı
Bakan Pakdemirli'nin uçağı havada arızalandı
Baka Pakdemirli'nin sağlık durumu iyi mi?
Baka Pakdemirli'nin sağlık durumu iyi mi?
İBB’nin algı oyunu tutmadı!
İBB’nin algı oyunu tutmadı!
Uçakta korku dolu anlar
Uçakta korku dolu anlar
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Bakan Koca ikna etti! Aşısını oldu
Bakan Koca ikna etti! Aşısını oldu
İşte ele geçirilen silahlar
İşte ele geçirilen silahlar
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Türkiye'de iki tane var! Bin 372 metre...
Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis
Yıldız Çetin'e 9 yıl hapis
FETÖ'cü İhsan Yılmaz'dan itiraf!
FETÖ'cü İhsan Yılmaz'dan itiraf!
Daha Fazla Video Göster