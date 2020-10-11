11 Ekim 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları KKTC sandık başında! 8.Cumhurbaşkanı seçilecek

KKTC sandık başında! 8.Cumhurbaşkanı seçilecek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.10.2020 10:11
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanıyor. A Haber muhabiri Hakan Yıldırım, seçim heyecanını aktardı.

Kıbrıs Türk halkı gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanıyor.

Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 198 bin 867 seçmenin 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

YSK, bu akşam önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00'ye kadar netleşmesi hedefleniyor.

Öte yandan, seçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven kullanarak oy kullandığı görüldü.

Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları uyarısında da bulundu.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gidiyor.

SEÇİMDE 7'Sİ BAĞIMSIZ 11 ADAY YARIŞIYOR
Seçimde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarışıyor.

Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin adayı olarak yarışa katıldı.

Bugünkü seçim, KKTC'de bugüne kadar en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

KKTC sandık başında! 8.Cumhurbaşkanı seçilecek
KKTC sandık başında! 8.Cumhurbaşkanı seçilecek
Bu savaş suçudur! Rusya'nın...
Bu savaş suçudur! Rusya'nın...
TEM Otoyolu güzergahında flaş gelişme
TEM Otoyolu güzergahında flaş gelişme
Ermenistan'dan sivillere terör saldırısı!
Ermenistan'dan sivillere terör saldırısı!
İzmirliler bıktı: Manda Deresi'nin kirlilik sorunu halkı çileden çıkardı
İzmirliler bıktı: Manda Deresi'nin kirlilik sorunu halkı çileden çıkardı
Azerbaycan ve Ermenistan arasında alınan ateşkes kararıyla ilgili çarpıcı yorum!
Azerbaycan ve Ermenistan arasında alınan ateşkes kararıyla ilgili çarpıcı yorum!
Dünyanın en büyüğünde enerji üretimi başladı
Dünyanın en büyüğünde enerji üretimi başladı
Ekmek teknesi gasbedilen simitçinin yakarışı!
Ekmek teknesi gasbedilen simitçinin yakarışı!
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
Ermenistan'dan ateşkes ihlali!
Ermenistan'dan ateşkes ihlali!
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı
Kılıçdaroğlu'ndan ahlaksız siyaset
Kılıçdaroğlu'ndan ahlaksız siyaset
Daha Fazla Video Göster