KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan A Haber canlı yayınında flaş açıklamalar: Akdeniz'de Büyük oyun peşindeler...

Son dakika haberleri... Yunanistan ve Rumların Doğu Akdeniz'de gerginlik yaratan girişimleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) nasıl yankılandı? 40 yıldır kapalı olan Maraş ne zaman açılacak? KKTC Başbakanı Ersin Tatar A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Tatar, Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz müjdesinin sevdirici olduğunu bu müjde sonrası Doğu Akdeniz daha da büyük müjdelere gebe olduğunu ifade etti. Ada'daki İngiliz üslerinin varlığının ardından Fransa, İsrail ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Rum tarafında üs oluşturma girişimleri ne anlama geliyor? Akdeniz'de büyük oyun sergilendiğini söyleyen Tatar, Mavi Vatan'ın müdafaa edecelerinin altını çizdi. Tatar, bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'dan gündeme dair A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.

'HAYALET ŞEHİR' AÇILIYOR

Başbakan Ersin Tatar 46 yıldır kapalı olan ve 'hayalet şehir' olarak adlandırılan Maraş ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Tatar, Maraş'ın çok kısa bir süre içerisinden KKTC yönetiminde eski güzel günlerine geri döneceğini ifade etti. Birleşemiş Milletlerin (BM) 'Maraş açılırsa eski sakinlerine iade edilecek şekilde açılmalıdır' çağrısına KKTC olarak uyulduğunu ve çağrı yapıldığını bu bölgenin KKTC sınırları içerisinde olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çekti.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp bulunan doğalgaz rezervinin KKTC'de sevinçle karşılandığını ifade eden Tatar, "Doğu Akdeniz'deki araştırmalarda tek taraflı hareket etmesi kabul edilemez. Karadeniz'deki o müjdeli haberden sonra Doğu Akdeniz daha heyecanlı günlere gebedir. Bizde burada hakkımızı korumak için daha aktif olmak zorundayız." dedi

RUM TARAFINDAKİ ASKERİ HAREKETLİLİK

Rum tarafında bulanan İngilizlere ait askeri üslere son olarak Fransa, İsrail ve BAE'nin (Birleşik Arap Emirlikleri) askeri üs kurma girişimlerini de değerlendiren Tatar, "Rum yönetimi Türkiye'ye karşı 'Siz orada güçlüsünüz, beni ezip geçeceksiniz. Ben yalnız değilim.' mesajı vererek !'istediğim ülke ile anlaşma yapabilir, kendimi koruyabilirm' diyor. Bu anlaşmalar hukuksuzdur. AB'yi arkalarına almaya çalışıyorlar. Biz Annan Planı ile anlaşmaya yanaşmayan taraf olmadığımızı dünyaya ispatladık. Rum yönetimi hukuksuz olarak kendisini adanın sahibi olarak görüyor. Türkiye'nin Libya'daki anlaşması Doğu Akdeniz'de ezber bozdu. Burası bizim hakimiyetimizdedir. Bizim çok daha fazla hakkımız vardır ve Türkiye buranın en büyük ülkesidir. Mavi Vatan dediğimiz bize ait zenginliklerin mutlaka müdafaasında başarılı olmamız gerektiğine inanmaktayım. Bunların yaptıkları çok büyük bir oyundur. Bizleri farklı yerlere çekmeye çalışıyorlar. Biz her zaman barış isteyen taraftık, 1974 yılında Mehmetçik geldikten sonra adaya barış geldi. İki tarafında o tarihten sonra burnu bile kanamadı." ifadelerini kullandı.

MUSTAFA AKINCI'YA SERT TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın verdiği tavizleri eleştiren Tatar, "O kadar tavizler verildi. Haritalar verildi sıfır asker sözleri ama karşılığında dönüşümlü başkanlık bile alınamadı. Akıncı yönetiminin verdiği tüm tavizler bizim için yok hükmündedir." dedi. Tatar, KKTC'de yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olacağını duyurdu.