KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Yunanistan Türkiye’nin sabrını zorlamasın

Girit'in güneyinde faaliyet gösteren Yavuz sondaj gemimize 6 Yunan jetince tacizde bulunuldu. Bu skandal harekete Türkiye'den yanıt anında geldi. Türk jetleri havalandı ve Yunan F-16'larını önledi. Bu haber sonrası KKTC'den ilk açıklama geldi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Türkiye gereken cevabı verdi. Yunanistan Türkiye’nin sabrını zorlamasın" dedi ve bu sözlerle Türkiye ile beraber olduğunun mesajını verdi.