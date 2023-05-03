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Kız Kulesi restorasyonunda son doğru! Ne zaman açılacak?

A Haber
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Giriş: 03.05.2023 10:27
Kız Kulesi’nde restorasyonun sonuna gelindi. Tarihi yapı 18. yüzyılın sonlarındaki görüntüsüne kavuşacak. Peki İstanbul'un simgesi ne zaman açılacak? Detayları o noktada bulunan A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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