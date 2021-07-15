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Kıyı Emniyeti'nden Boğaz'da saygı geçişi

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Giriş: 15.07.2021 16:26
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde, şehit ve gaziler anısına, deniz araçlarıyla İstanbul Boğazı'nda su gösterisi gerçekleştirdi. Gösteriyi kıyıdan ilgiyle izleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kayıt etti.

15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıldönümünde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit ve gaziler anısına İstanbul Boğazı'nda saygı seyri düzenledi. Saat 13.00-15.00 arası gerçekleşen saygı seyrine katılmak için Kıyı Emniyet Müdürlüğünün Beylerbeyi'ndeki merkezi önünden hareket eden römork, bot ve zodyaklar, önce Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne ilerledi. Deniz araçları daha sonra Ortaköy'e geçerek, geçiş gösterisi gerçekleştirdi. Zodyaklar burada geçiş gösterisi yaparken, sirenler eşliğinde, römorkörlerden de su gösterisi yapıldı. Gösteriler drone ile havadan da görüntülendi.

Geçiş seyri ve su gösterisini kıyıdan ilgiyle izleyen vatandaşlar ise o anları cep telefonlarıyla kayıt etti.

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