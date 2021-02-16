Kısıtlamalara yeni formül! Restoran ve kafelerde 1 Mart beklentisi

Koronavirüs ile mücadele hız kesmeden devam ederken esnafın gözü çarşamba günü yapılması beklenilen Kabine Toplantısı'nda. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak toplantıda koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler ele alınacak. Peki koronavirüs kısıtlamalarında esneme olacak mı? Kafe ve restoranlar için yeni önerileri Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çarşamba günü bir araya gelmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bu kafe ve restoranların yanı sıra kritik hafta sonu yasağıyla ilgili formüller geliştirecek. Edinilen son dakika bilgilerine göre özellikle esnafın beklediği kabine kararları için bu hafta çok önemli.

Peki kabine toplantısında gündemde neler var? Yeni tedbirler gelecek mi? İşte ayrıntılar;

Koronavirüs pandemisi ile mücadelede alınan kararlarla vaka sayıları 6-7 bin bandına indirildi. Yeni mutant virüslerin vaka sayılarını hızla arttırması gibi olağanüstü bir neden olmaması halinde mart ayı ile birlikte kısıtlamaların yavaş yavaş esnetilmesi, yeni normale doğru bir geçiş planlanıyor. Bilim Kurulu'nun çalışmaları doğrultusunda yarın yapılacak kabine toplantısında ele alınması beklenen kısıtlamaların kaldırılması formülleri şöyle:

KAFE VE RESTORANLAR İÇİN 30-45-50 KURALI

Uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranların mart ortasından itibaren belli kurallarla açılması planlanıyor. Ancak buralar maskelerin indiği ve bulaşın en fazla arttığı yerler olduğu için zamanlamanın iyi yapılması, kuralların da sert ve net konulması bekleniyor. Planlanan düzenlemede 30-45-50 düzenlemesi öne çıkıyor.

Kabine gündemine dair edinilen son dakika bilgisine göre bu kapsamda, kafe ve restoranlara HES kodu ile giriş yapılabilecek. İç ve dış mekânların kullanımı farklı olacak. İç mekânda kapasitenin en fazla yüzde 30'u (10 masa varsa 3 tanesi hizmete açık olacak), dış mekânlarda yüzde 50'si (10 masa varsa 5 tanesi) hizmete açılacak. Bulaşın olmaması için müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi planlanıyor. Bu sürenin de 45 dakika olabileceği belirtiliyor.

OKULLARIN AÇILMASI VE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Mart itibarıyla önce ilköğretim, arkasından da orta öğretim kurumlarının hibrit model ile eğitime başlaması hedefleniyor. Gidişe göre bu sürelerin değiştirilebileceği, yaza da sarkıtılabileceği belirtiliyor.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Üniversitelerin açılmasında YÖK'ün düzenlediği anketin sonuçları etkili olacak. Ancak bu konuda son kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Vaka sayılarına göre bahar aylarında üniversitelerin hibrit modelde eğime başlaması, yaz aylarında risk daha düşük olduğu için ağustosa kadar akademik yılın devam etmesi gibi formüller tartışılıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

Marttan itibaren sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili de bazı iyileştirilmelerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Öncelikli olarak hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılması, hafta içi kısıtlamanın ise bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Salgının durumuna göre daha sonra bunun da kaldırılacağı belirtiliyor.

BÖLGESEL KURALLAR

Genel kurallar yerelde de ayrıca değerlendirilecek. İl, bölge bazında kararlar alınabilecek. İller günlük vaka sayıları, 100 bin kişiye düşen vaka sayısı, hastane doluluk oranları, yükü ne kadar kaldırabileceğine bakılacak.

Bu değerlendirme sonucunda bazı kısıtlamaların devamı, hatta daha başka sınırlamalar getirilebilecek.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Diğer yandan kabine gündemine dair alınan son dakika bilgisine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar kuruluna brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılarak yüz yüze eğitim kapsamının genişlemesine bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, son koronavirüs tablosu, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak.

Toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor.