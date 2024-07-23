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Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

Kırmızı listedeki terörist öldürüldü

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 10:40
Güncelleme:23.07.2024 10:40
MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 1'i terörden arananlarda kırmızı kategoride yer alan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
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