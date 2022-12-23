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Kırmızı bültenle aranıyordu İspanya'da yakalandı: Uyuşturucu baronu Atilla Önder Türkiye'ye getirildi

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Giriş: 23.12.2022 10:31
Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Atilla Önder, İspanya'da yakalandı. İstanbul'a getirilen Atilla Önder tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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