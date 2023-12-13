13 Aralık 2023, Çarşamba
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türk büyükelçiliği önünde patlama
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliği yakınında büyük patlama meydana geldi. Bir araçta yaşanan patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Henüz nedeni bilinmeyen patlama büyükelçilik binasının hemen yakınında yaşandı. Olaydan ilk gelen görüntülerde bir araçtan dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin aracı soğutmaya çalıştığı görüldü. Patlamada can kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Olayın nedenine ilişkin Kırgısiztan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.