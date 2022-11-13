14 Kasım 2022, Pazartesi
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Kimyasal silah iftirasında bulunan Şebnem Korur Fincancı'yı yere göğe sığdıramadı! CHP'den sonra PKK elebaşı Mustafa Karasu da sahip çıktı
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Mustafa Karasu, PKK kanalında katıldığı yayında Türk askerine kimyasal silah iftirası atan Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler yağdırdı. Karasu için "Türk toplumunun onurudur" diyen elebaşı "Türkiye toplumunu halkını Şebnem Hoca temsil ediyor" ifadelerini kullandı.