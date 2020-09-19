Kimlik kartı ve ehliyet birleşiyor! Peki ehliyet ile kimlik birleştirme nasıl yapılacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "21 Eylül'den itibaren yeni tip sürücü belgeleri, yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacak." dedi. Bu gelişmenin ardından kimliklerini ehliyet ile birleştirmek isteyen vatandaşlar, bu sorunun cevabını arıyor. İşte merak edilenler...

Çipli kimlik ehliyet nasıl birleştirilir? Ehliyet kimlik birleştirme nasıl yapılır? Ehliyet ve kimliklerini bir arada kullanmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Bakan Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen programda "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesi uygulamasını anlattı. Peki, çipli kimlik ehliyet nasıl birleştirilir?

EHLİYET KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlenen programda "Hayat Kimliğinle Kolay" projesi kapsamında sürücü belgesi bilgilerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmesi uygulamasını anlattı.

Geçmişte nüfus işlemleri için uzun süre beklendiğini anlatan Soylu, teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak, hizmetleri hızlandırdıklarını belirtti.

Nüfus idarelerinin Türkiye'nin teknolojik, modern yüzünü temsil ettiğini dile getiren Soylu, yazılımdan, kimlik kartı basımına, kimlik, ehliyet ve pasaportun tek noktada verilmesine kadar pek çok noktada önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Özel sektörün dinamik bir unsur olduğunu, vatandaşın talebini artırabilmek için hizmet standardı ve kalitesini sürekli yükseltmek zorunda olduğunu belirten Soylu, devletin özel sektörün ortaya koyduğu hizmet memnuniyeti standardına ulaşamaması halinde devletle özel sektör arasındaki makasın açılacağını, bu durumun da devleti itibarsızlaştıracağını kaydetti. Soylu, bakanlık olarak hizmet alanlarında vatandaşın memnuniyetini ölçen bir sisteme sahip olduklarını, verilen hizmetin ardından vatandaşlara memnuniyetinin sorulduğunu anlattı.

Nüfus idarelerinde verilen hizmetlere ilişkin aldıkları en büyük riskin, kimlik, ehliyet ve pasaportun bir arada verilmesi işlemi olduğunu aktaran Soylu, ehliyet ve pasaport sisteminin bir günde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne entegre edildiğini, aynı gün hizmet vermeye başlandığını, 4-5 günlük ufak aksaklıkların ardından sistemin tam olarak oturduğunu söyledi. Soylu, "Bugünkü aklım olsa yapmam. Mübarek, önce ehliyeti al, bir ay sonra pasaportu al" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, ehliyet, kimlik, pasaport işlemlerinin 15 dakikada, bunlardan sadece birine ilişkin işlemin ise maksimum 8 dakikada gerçekleştirildiğini bildirdi.

KİMLİK DOĞRULAMA SİSTEMİ GELİYOR

Devrim olarak nitelendirdiği yeni bir gelişmeyi daha paylaşan Soylu, "Önümüzdeki yılın ilk zaman dilimlerinde inşallah elektronik kimlik doğrulama sistemini de getiriyoruz. Bu da bir devrim, değişim. Teknolojik olarak bizi başka bir noktaya götüren unsur." ifadelerini kullandı. Bu sistemin dolandırıcılıkların önüne geçeceğini, kurumları kontrol mekanizması açısından ciddi bir noktaya getireceğini kaydeden Soylu, bütün alt yapının, yazılımların, düzenlemelerin tamamlandığını, gelecek yıl gerekli adımın atılacağını bildirdi.

EHLİYET VE KİMLİK BİRLEŞECEK

Kimlik kartının arkasında bir çip bulunduğunu, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak bazı işlemleri buradan yapmayı planladıklarını belirten Soylu, ilkini de bu projeyle hayata geçireceklerini söyledi.

Bakan Soylu, "21 Eylül 2020 tarihinden itibaren, yeni tip sürücü belgeleri, yeni alınan ehliyetler Türkiye genelinde nüfus müdürlüklerinden randevu alınmak suretiyle yeni nesil kimlik kartlarına yüklenmeye başlanacaktır. Bu işlem için, herhangi bir ücret alınmayacak" diye konuştu.

Sürücü belgesinin geçerlilik süresi dolduğunda tıpkı eski kartların yenilenmesi gerektiği gibi sürücü belgesinin de kimlikten otomatik olarak silineceğini belirten Soylu, "Fiziki olarak ehliyetiniz olmak durumunda ama esas itibariyle geçerlilik sürecinde ülkemiz sınırları içinde artık trafik denetimlerinde ayrıca sürücü belgesi ibraz etme zorunluluğu ortadan kalkacak. Gerek jandarma gerek trafik, cep telefonu, tablet, barkod okuma cihazı, kimlik doğrulama cihazıyla kontrol yapabilecek" ifadelerini kullandı.

OTOMATİK YÜKLENMİŞ OLACAK

Yeni sistemden sürücü belgesi basımının aynen devam edeceğini, yükleme işleminin yeni nesil sürücü belgesi basılınca yapılacağını dile getiren Soylu, "Yeni kimlik almaya gidenlere nüfus müdürlüklerimizdeki memurlarımız şu soruyu soracaklar, 'kimlik kartınıza ehliyetiniz varsa yüklemek ister misiniz?' İşaretlerse iki işlemi bir arada görecek, otomatik yüklenmiş olacak. Kart adresine postayla gittiği andan itibaren, ehliyeti ve kimliği bu kartta taşıyacak. Her basılan yeni kimliğin içine otomatik olarak da bunu yüklemiş olacağız" diye konuştu.

Bakan Soylu, bu işlemle yurt içinde ehliyet taşıma zorunluluğunun ortadan kalkacağını ancak yurt dışında kimlik kartını okuyacak bir sistem olmadığından ehliyetin taşınması gerekeceğini anlattı.

Sistemin test edilmesi amacıyla ülke genelinde 3 bin 500 personelin kimlik kartına yeni nesil sürücü belgesinin yüklendiğini aktaran Soylu, şu ana kadar hiçbir sorunla karşılaşılmadığını, her türlü teknik önlemin alındığını bildirdi.