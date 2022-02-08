Kimlik fotokopisi verirken dikkat! Çipli kimlik daha mı güvenli?

Günlük hayatımızda bazı işlemleri yaparken kimlik fotokopisi isteniyor. Zaten kimlik fotokopisi ile işlem yapılması alışmış bir durum oldu. Ama peki ya sonra? O verilen kimlik fotokopileri sizce bizim için bir tehlike unsuru olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı…

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