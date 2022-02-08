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Kimlik fotokopisi verirken dikkat! Çipli kimlik daha mı güvenli?

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Giriş: 08.02.2022 15:45
Güncelleme:08.02.2022 15:45
Günlük hayatımızda bazı işlemleri yaparken kimlik fotokopisi isteniyor.  Zaten kimlik fotokopisi ile işlem yapılması alışmış bir durum oldu. Ama peki ya sonra? O verilen kimlik fotokopileri sizce bizim için bir tehlike unsuru olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı…
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Kimlik fotokopisi verirken dikkat!
Kimlik fotokopisi verirken dikkat!
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