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20.11.2019

Kılıçdaroğlu'nun EYT tutarsızlığı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tutarsızlıklarına tam gaz devam ediyor. EYT ile ilgili siyasi rant için çıkarılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu geçmişte, ''Yaş yükselmezse bu kara delik büyür, bu gidişle emeklilere maaş bile ödememiz mümkün değil'' demişti.
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Kemal Kılıçdaroğlu yine rezil oldu KEMAL KILIÇDAROĞLU YİNE REZİL OLDU
Kemal Kılıçdaroğlu EYT konusunda vatandaşın aklı ile resmen dalga geçti! KEMAL KILIÇDAROĞLU 'EYT' KONUSUNDA VATANDAŞIN AKLI İLE RESMEN DALGA GEÇTİ!

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