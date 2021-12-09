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Kılıçdaroğlu'nun edep dışı hareketine AK Parti'den sert tepki

A Haber
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Giriş: 09.12.2021 00:53
Güncelleme:09.12.2021 00:54
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber ekranında Gazeteci Melih Altınok'un sunumuyla canlı yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına katıldı. Dağ, Meclis'te yaşanan kavgalardan, bütçe görüşmelerine kadar gündemdeki birçok konuya yönelik açıklamalarda bulunurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletin kürsüsünden yaptığı edep dışı harekete tepki gösterdi.

Edepsizlik örneği EDEPSİZLİK ÖRNEĞİ
Başkan Erdoğandan Kılıçdaroğluna tepkisi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİSİ
Sert tepki: O hareketin kralını... SERT TEPKİ: O HAREKETİN KRALINI...

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