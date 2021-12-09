09 Aralık 2021, Perşembe
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Kılıçdaroğlu'nun edep dışı hareketine AK Parti'den sert tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, A Haber ekranında Gazeteci Melih Altınok'un sunumuyla canlı yayınlanan 'Melih Altınok ile Sebep Sonuç' programına katıldı. Dağ, Meclis'te yaşanan kavgalardan, bütçe görüşmelerine kadar gündemdeki birçok konuya yönelik açıklamalarda bulunurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletin kürsüsünden yaptığı edep dışı harekete tepki gösterdi.