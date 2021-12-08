08 Aralık 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'de skandal el hareketi! Sert tepki: O hareketin kralını...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'de skandal el hareketi! Sert tepki: O hareketin kralını...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.12.2021 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021
ABONE OL
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan TBMM’de skandal el hareketi! Sert tepki: O hareketin kralını...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eline de hakim olamadı. Gazi Meclis'in kürüsünden küfürlü el hareketi yaptı. O hareketin amacı "nefret" tohumu mu ekmek? Muhalefetin siyaset stratejisi "küfür-hakaret" üzerine mi? AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis genel kurulundaki tepki çeken el hareketi, muhalefete yönelik ''siyasi ahlak'' eleştirilerini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde de İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı çirkin el hareketi gözleri bir kez daha Millet İttifakı'na çevirdi. ''Siyasi ahlak'' tartışmaları yeniden başladı.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretmiş, Genel Başkan Meral Akşener de grup toplantısında Türkkan'a sahip çıkarken yeni bir skandala imza atmıştı.

Daha bu olayın yankıları sürerken bu kez Kılıçdaroğlu çıktı sahneye. Meclis kürsüsünde siyaset tarihine geçecek o harekete imza attı.

Aynı konuşmada siyasi ahlaktan söz eden Kılıçdaroğlu daha önce de edep sınırlarını zorlayan cümleler kurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun amacı milleti ayrıştırmak mı? Muhalefet siyasetin dilini neden sertleştiriyor? AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, A Haber canlı yayınında Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

CHP: CUMHUR'A HAKARET PARTİSİ

İşte o açıklamalardan satır başları; Nevşehir'imizin piri Hacı Bektaş eline, beline ve diline hakim ol derken pir bugünleri göstermiş. 'Cumhur'a hakaret partisi' olarak nitelendiriyoruz.

SİYASİ KALİTESİZLİĞİNİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkanı'nın kaset kumpasıyla başlayan siyasi hayatı, tecavüz, taciz küfürle devam ediyor. İşin en sonunda finalinde de el hareketiyle aziz milletimize ve onun temsilcilerine büyük bir hakaret. Bunu kınıyoruz. Siyasi kalitesizliğini göstermiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu.

O HAREKETİN KRALINI AZİZ MİLLETİMİZ GÖSTERECEK

İzahı asla yoktur. Aziz milletimiz ona 2023 sandığında öyle bir hareket yapacak ki Allah'ın izniyle, 2023'te o hareketin kralını aziz milletimiz ona sandıkta gösterecek.

EKONOMİYE "KUR" ÜZERİNDEN SALDIRI

Bu mücadeleyi yatırım, istihdam, üretim ve ihracata dayalı büyümeye ile kazanacağız.

Sert tepki: O hareketin kralını... SERT TEPKİ: O HAREKETİN KRALINI...

Kontrolü kaybetti! Gizli planı canlı yayında anlattı KONTROLÜ KAYBETTİ! GİZLİ PLANI CANLI YAYINDA ANLATTI
CHP Kılıçdaroğlu’nun ahlak dışı hareketine arka çıktı CHP KILIÇDAROĞLU'NUN AHLAK DIŞI HAREKETİNE ARKA ÇIKTI
Kılıçdaroğlu’ndan ahlak dışı el hareketi KILIÇDAROĞLU'NDAN AHLAK DIŞI EL HAREKETİ
Utandıran el hareketi! Amacı ne? UTANDIRAN EL HAREKETİ! AMACI NE?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA