Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'de skandal el hareketi! Sert tepki: O hareketin kralını...
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eline de hakim olamadı. Gazi Meclis'in kürüsünden küfürlü el hareketi yaptı. O hareketin amacı "nefret" tohumu mu ekmek? Muhalefetin siyaset stratejisi "küfür-hakaret" üzerine mi? AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis genel kurulundaki tepki çeken el hareketi, muhalefete yönelik ''siyasi ahlak'' eleştirilerini de beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde de İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis kürsüsünde yaptığı çirkin el hareketi gözleri bir kez daha Millet İttifakı'na çevirdi. ''Siyasi ahlak'' tartışmaları yeniden başladı.
Geçtiğimiz günlerde İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretmiş, Genel Başkan Meral Akşener de grup toplantısında Türkkan'a sahip çıkarken yeni bir skandala imza atmıştı.
Daha bu olayın yankıları sürerken bu kez Kılıçdaroğlu çıktı sahneye. Meclis kürsüsünde siyaset tarihine geçecek o harekete imza attı.
Aynı konuşmada siyasi ahlaktan söz eden Kılıçdaroğlu daha önce de edep sınırlarını zorlayan cümleler kurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun amacı milleti ayrıştırmak mı? Muhalefet siyasetin dilini neden sertleştiriyor? AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, A Haber canlı yayınında Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.
CHP: CUMHUR'A HAKARET PARTİSİ
İşte o açıklamalardan satır başları; Nevşehir'imizin piri Hacı Bektaş eline, beline ve diline hakim ol derken pir bugünleri göstermiş. 'Cumhur'a hakaret partisi' olarak nitelendiriyoruz.
SİYASİ KALİTESİZLİĞİNİ GÖSTERDİ
CHP Genel Başkanı'nın kaset kumpasıyla başlayan siyasi hayatı, tecavüz, taciz küfürle devam ediyor. İşin en sonunda finalinde de el hareketiyle aziz milletimize ve onun temsilcilerine büyük bir hakaret. Bunu kınıyoruz. Siyasi kalitesizliğini göstermiş oldu Kemal Kılıçdaroğlu.
O HAREKETİN KRALINI AZİZ MİLLETİMİZ GÖSTERECEK
İzahı asla yoktur. Aziz milletimiz ona 2023 sandığında öyle bir hareket yapacak ki Allah'ın izniyle, 2023'te o hareketin kralını aziz milletimiz ona sandıkta gösterecek.
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