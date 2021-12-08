Kemal Kılıçdaroğlu’ndan TBMM’de skandal el hareketi! Sert tepki: O hareketin kralını...

Geçtiğimiz günlerde İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit yakınına küfretmiş, Genel Başkan Meral Akşener de grup toplantısında Türkkan'a sahip çıkarken yeni bir skandala imza atmıştı.

Daha bu olayın yankıları sürerken bu kez Kılıçdaroğlu çıktı sahneye. Meclis kürsüsünde siyaset tarihine geçecek o harekete imza attı.

Aynı konuşmada siyasi ahlaktan söz eden Kılıçdaroğlu daha önce de edep sınırlarını zorlayan cümleler kurmuştu. Kılıçdaroğlu'nun amacı milleti ayrıştırmak mı? Muhalefet siyasetin dilini neden sertleştiriyor? AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, A Haber canlı yayınında Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.