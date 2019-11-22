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22.11.2019
Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan ile ilgili sözleri ve iktidar hayali kızları güldürdü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yerel seçimden sonra genel seçimde de başarı sağlayacaklarını söylediği anlarda, üniversiteli kızların gülerek verdiği tepki kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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