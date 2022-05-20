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Kılıçdaroğlu’nun Aliya’nın karargahına ‘magara’ demesi tepki çekti: Özür dilesin

A Haber
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Giriş: 20.05.2022 08:49
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bosna direnişinin sembolü Aliya İzzetbegovic'in karargahını 'Mağaraya' benzetmesi büyük tepki çekti. Skandal benzetme Türkiye'de yaşayan Boşnakları da rahatsız etti. A Haber ekipleri Boşnaklara mikrofon uzattı ve hissettiklerini sordu.
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