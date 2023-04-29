29 Nisan 2023, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu'nun ajansından vizyonsuzluk! Reklam filmindeki slogan AK Parti'den kopya çıktı
Seçimlere artık sayılı günler kala partiler mitinglerin yanında reklam filmleriyle de ön plana çıkıyor. Özellikle AK Parti son dönemde yayınladığı reklam filmleriyle sosyal medyada beğeni toplarken bugün de yedili koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesabından #HaydiTürkiye isimli reklamlar paylaşıldı. Görüntülerde koalisyon ortaklarıyla birlikte Kılıçdaroğlu "Haydi Türkiye" ifadelerini kullandı. Ancak çok geçmeden bu reklamın AK Parti'nin geçmiş dönemdeki reklamlarından kopyalandığı ortaya çıktı. AK Parti 10 gün önce “Haydi” diye rap şarkısı yaparken 2011’de de AK Parti’nin seçim şarkısında “Haydi Bi Daha” ifadelerine yer verilmişti. İşte detaylar... .