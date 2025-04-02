Kılıçdaroğlu'na "göreve davet" mesajları!

CHP’de pazar günü yapılacak olağanüstü kurultay öncesinde parti içinde hareketlilik arttı. Bazı delegelerin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için “Göreve Davet” adı altında imza toplamaya başladığı belirtiliyor. Öte yandan, blok liste krizi de parti içinde tartışmalara yol açtı. Özgür Özel’in Parti Meclisi seçimlerinde blok liste çıkarmayı planladığı, ancak parti içi muhalefetin bu durumu antidemokratik bulduğu ve karşı çıktığı ifade ediliyor.

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