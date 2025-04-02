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Kılıçdaroğlu’na göreve davet mesajları!

Kılıçdaroğlu'na "göreve davet" mesajları!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.04.2025 19:30
CHP’de pazar günü yapılacak olağanüstü kurultay öncesinde parti içinde hareketlilik arttı. Bazı delegelerin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olması için “Göreve Davet” adı altında imza toplamaya başladığı belirtiliyor. Öte yandan, blok liste krizi de parti içinde tartışmalara yol açtı. Özgür Özel’in Parti Meclisi seçimlerinde blok liste çıkarmayı planladığı, ancak parti içi muhalefetin bu durumu antidemokratik bulduğu ve karşı çıktığı ifade ediliyor.
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Kılıçdaroğlu’na göreve davet mesajları!
Kılıçdaroğlu’na göreve davet mesajları!
Kılıçdaroğlu'na "göreve davet" mesajları!
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