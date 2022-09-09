Kılıçdaroğlu yandaşından Tele 1 canlı yayınında Akşener'e ayar üstüne ayar: Tiyatronuza inanmıyorum bu görgüsüzlük

CHP ile İYİ Parti arasında yaşanan gerilim son günlerde ayyuka çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına açıkça karşı çıkan Meral Akşener ve kurmayları, CHP tarafından fonlanan medya tarafından hedef haline getirildi. Kılıçdaroğlu'na desteğini gizlemeyen Tele 1 sunucusu Enver Aysever, Akşener'in bir vatandaşla yaşadığı diyaloğu ekrana taşıyıp, 'tiyatro' vurgusu yaptı. Yaşanan diyaloğa inanmadığını söyleyen Aysever, "Bu nedir abi ya? Allah aşkına?" diyerek tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Akşener'i zabıtalarca merasim eşliğinde karşılamasını 'görgüsüzlük' diyerek eleştiren Aysever, "Bu protokol bana sorarsanız görgüsüzce geliyor. Akşener'in de nereye oraya gittiğini biliyoruz. Hem İmamoğlu'nun hem de Yavaş'ın sırtını sıvazlıyor cumhurbaşkanı adaylığı için." ifadelerini kullandı.