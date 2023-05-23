Kılıçdaroğlu tam destek! HDP: Kılıçdaroğlu seçilecek, Selo gelecek

7'li koalisyonun ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaadini HDP'li Hasip Kaplan bir kez daha dile getirdi. Kılıçdaroğlu'na 28 Mayıs seçimleri için oy isteyen HDP'li Kaplan, Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

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