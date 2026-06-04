Kılıçdaroğlu salı grubu, perşembe PM'yi toplayacak

CHP Genel Merkezi’nde sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı sonrası 19 kişilik yeni MYK’sını belirleyen Kemal Kılıçdaroğlu, partideki ‘değişim’ seslerine karşı hamlelerini sürdürüyor. Aralarında Ali Öztunç, Engin Altay ve Gürsel Erol’un bulunduğu 3 milletvekilinin, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği kritik görüşmelerin yankıları sürerken; A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, partideki baş döndürücü hareketliliğin detaylarını aktardı.