03 Aralık 2022, Cumartesi
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Kılıçdaroğlu fiyaskolara sahne olan konuşmasında adaylığını resmen ilan etti: Geliyorum ey dünya
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük fiyaskolara sahne olan "İkinci Yüzyıl Vizyonu" organizasyonu sonunda yaptığı konuşmada, 2023 yılındaki adaylığını resmen ilan etti. "Sana rakip olmak için geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" dedi.