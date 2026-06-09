Kılıçdaroğlu CHP'de Özel TBMM'de konuşacak

CHP, mahkemenin kurultaya yönelik verdiği "mutlak butlan" kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun hukuken göreve dönmesinin ardından, TBMM çatısı altında tarihinin en sıra dışı krizlerinden birini yaşıyor. CHP grup toplantısına dakikalar kala TBMM'de gerilim artarken Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını parti genel merkezinde yapacağını duyururken, Özel'in TBMM'de konuşacağı kaydedildi. Partililerin akın ettiği genel merkez binası önünde Kılıçdaroğlu destekçileri sloganlarla bekleyişini sürdürürken, parti içindeki poster savaşları ve liderlik tartışmaları A Haber ekranlarında anbean takip edildi.