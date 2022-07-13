13 Temmuz 2022, Çarşamba
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Kılıçdaroğlu adaylık turuna başlıyor! Balıkesir mitinginde 6’lı masaya ne mesaj verecek?
6’lı masaya adaylığını kabul ettirmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kamuoyu desteği alabilmek için yeniden sahaya inecek. HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine ilk mitingi Mersin'de yapan Kılıçdaroğlu, 24 Temmuz'da bu kez Balıkesir'de vatandaşa seslenecek. Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitinginde olduğu gibi Balıkesir'de de 6’lı masaya ''göreve hazırım" mesajı vermesi bekleniyor.