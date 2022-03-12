12 Mart 2022, Cumartesi
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Kiev’de neler oluyor? Sokaklarda durum ne?
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekatta 17. gün yaşanırken Kiev kapısına dayanan 64 kilometre uzunluğundaki dev Rus Konvoyu harekete geçti. Barikatlarla sokak savaşına hazırlanan Kiev sokaklarında son durum ne? Kiev’de bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.