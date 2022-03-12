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Kiev’de neler oluyor? Sokaklarda durum ne?

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Giriş: 12.03.2022 11:29
Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı harekatta 17. gün yaşanırken Kiev kapısına dayanan 64 kilometre uzunluğundaki dev Rus Konvoyu harekete geçti. Barikatlarla sokak savaşına hazırlanan Kiev sokaklarında son durum ne? Kiev’de bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu aktardı.
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