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Kiev şehir merkezinde büyük patlama

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Giriş: 28.04.2022 21:41
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in şehir merkezinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Zelenski'nin danışmanlarından biri olan Ukrayna müzakere ekibinin başkanı Mykhailo Podolyak Tweet'inde "Antonio Guterres'in resmi ziyareti sırasında Kiev şehir merkezine füze saldırısı düzenlendi. Bir gün önce Kremlin'de uzun bir masada oturuyordu ve bugün başının üstünde patlamalar var" açıklamasını yaptı.
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