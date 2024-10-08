08 Ekim 2024, Salı
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Kepçe doğalgaz borucu patlattı! Araba cayır cayır yandı
Ankara'da bir inşaat alanında bulunan kepçe yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlattı. Bir otomobil yandı. Kimsenin canına zarar gelmemiş olması şanstı gerçekten. Ve aynı mahallede işin tamamen şansa bırakıldığı bir tehlike daha ortaya çıktı. Farklı bir inşaatta açıkta kalan doğalgaz borusu için bakın nasıl bir önlem alındı.