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Kepçe doğalgaz borucu patlattı! Araba cayır cayır yandı

Kepçe doğalgaz borucu patlattı! Araba cayır cayır yandı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 12:23
Ankara'da bir inşaat alanında bulunan kepçe yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlattı. Bir otomobil yandı. Kimsenin canına zarar gelmemiş olması şanstı gerçekten. Ve aynı mahallede işin tamamen şansa bırakıldığı bir tehlike daha ortaya çıktı. Farklı bir inşaatta açıkta kalan doğalgaz borusu için bakın nasıl bir önlem alındı.
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Kepçe doğalgaz borucu patlattı!
Kepçe doğalgaz borucu patlattı!
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