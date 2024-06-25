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Kentsel dönüşümde yeni dönem! Yıkım öncesi hak sahiplerine tebligat yapmak için kapı kapı dolaşılmayacak

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
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Giriş: 25.06.2024 13:59
Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildi. Önceden dokuz aya uzayan bina tahliyesi süresi 90 gün ile sınırlandırıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi aktardı.
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Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
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