Kentsel dönüşümde yeni dönem! Yıkım öncesi hak sahiplerine tebligat yapmak için kapı kapı dolaşılmayacak

Kentsel dönüşümde yeni bir döneme girildi. Önceden dokuz aya uzayan bina tahliyesi süresi 90 gün ile sınırlandırıldı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi aktardı.

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