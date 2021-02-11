Kenan Evren bile anayasa değiştirilebilir dedi! A Haber ekranlarında flaş yeni anayasa yorumları...

Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında "Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır" sözünün ardından Türkiye'de yeni anayasa tartışmaları alevlendi. Konuya ilişkin Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat yaptığı açıklamada Kenan Evren'in "Anayasa bir mukaddes kitap değildir. Anayasa günün şartlarına göre değişebilir." ifadelerini hatırlattı. Anayasa Hukuku Uzmanı Cem Duran Uzun "Dünyanın hiçbir yerinde yüzde yüz mutabakatla bir anayasa hazırlanamaz" dedi. İşte konuya ilişkin uzman isimlerin yorumları...

Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta düzenlenen Kabine Toplantısı'ndaki "Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır" cümlesi sonrası Türkiye'nin gündemi bir anda değişti.

KENAN EVREN BİLE "DEĞİŞTİRİLEBİLİR" DEDİ

Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat yaptığı açıklamalarda 1980 darbesinin yapılmasının ardından Anayasa hazırlayan Kenan Evren'in "Anayasa bir mukaddes kitap değildir. Anayasa günün şartlarına göre değişebilir." sözlerini hatırlattı.

184 DEĞİŞİKLİK OLDU

Meclis Anayasa Komisyon Başkanvekili Ali Özkaya ise darbe anayasasının 19 kez 184 değişiklik yapıldığını söylerken anayasanın parçalı bir hale geldiğini ifade etti.

YÜZDE YÜZ MUTABAKAT OLAMAZ

Anayasa Hukuku Uzmanı Cem Duran Uzun "Dünyanın hiçbir yerinde yüzde yüz mutabakatla bir anayasa hazırlanamaz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla yeni Anayasa konusunda görüş birliğine vardık.