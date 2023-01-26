Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Bülent Kuşoğlu'ndan Akşener ve İmamoğlu'na üstü kapalı gönderme: "Nifak sokuyorlar"

İYİ Parti ile CHP arasında yaşanan 'adaylık' kavgası bugün ayyuka çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıkta diretmesi durumunda "kendi adayımızı çıkarırız" restini çekti. 6'lı masanın 11'inci toplantısı öncesinde yapılan açıklama Paçacı'nın İYİ Parti'den istifasıyla noktalandı. Yaşananlar sonrası katıldığı bir konferansta konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyen Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı göndermelerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemeyenlerin parayla bu açıklamaları yaptığını iddia eden Kuşoğlu, "Onun için aramıza nifak sokmak istiyorlar. Hiç şüpheniz olmasın, aramıza nifak sokmak için de para gücünü kullanıyorlar, tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar." dedi.