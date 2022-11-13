Kemal Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iftirasına terör örgütü KCK’nın sözde yöneticisi Mustafa Karasu’dan skandal destek

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için önemli bir aşamaya girildiği şu son aylarda ABD ve İngiltere’den icazet almaya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devletin gözde kurumlarına “uyuşturucu” iftirası gelmişti. Bu sözlerin yankısı, tepkisi dinmezken terör örgütleri bu durumu fırsat bilerek ellerini ovuşturmaya başladı. Kılıçdaroğlu’nun alçak iddialarını PKK elebaşlarından Karasu “gerçektir” sözleriyle onaylayan skandal bir açıklamada bulundu. Karasu'nun açıklamalarında ise "seçim" vurgusu dikkatlerden kaçmadı.

6'lı masada adı geçmese de HDP ile 2019 yerel seçimlerinde girdiği ittifak ve devamında ise 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri yolunda sıkı pazarlığa giren CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nı hedef almış ve cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticaretine göz yummakla suçlamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN İFTİRASI TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SEVİNDİRDİ

HDP ve PKK'nın ağzı ile konuşan Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin rotasını işaret eden skandal bir açıklama da sözde Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) terör örgütünün sözde yürütme konseyi üyesi Mustafa Karasu'dan geldi.

Türkiye'ye yönelik alçak iftiralarda bulunan Mustafa Karasu, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine destek verdi.

Kılıçdaroğlu'nun devlet uyuşturucu satıyor iddialarını PKK elebaşlarından Karasu "doğru" diye onayladı.

CHP - HDPKK İLE GİRDİĞİ İTTİFAKIN DİYETİNİ ÖDÜYOR!

Batı'nın uşağı ve kuklası Karasu, "Kılıçdaroğlu arı kovanına çomak soktu. Uyuşturucu parasıyla savaş giderlerini karşılıyorlar, bütçe açıklarını, cari açıklarını gidemeye çalışıyorlar. Bu gerçektir." iftirasıyla Kılıçdaroğlu'nun öne sürdüğü ve Türkiye'yi hedef alan sözlerine baş salladı.

PKK-KCK'LI HAİN BAKLAYI AĞZINDAN ÇIKARDI! 2023 SÖZLERİ...

Ağzından adeta köpek gibi salyalar akan kalleş terörist Mustafa Karasu sözlerinin devamında ise sözü 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine getirerek ağzındaki baklayı çıkardı.

Karasu, "AK Parti ile CHP arasında seçim dönemi… Mücadele de kızışınca CHP ve Kılıçdaroğlu böyle bir hamle yaptı. Ama gerçek. Ha kimyasal silah kullanılmış ha kirli para ile savaşı finanse etmiş. Aynı şeylerdir. Evet. Türkiye uyuşturucu kaçakçılarının cirit attığı bir yer olmuştur." dedi.

Bu sözler büyük tepkiye neden oldu. Öte yandan bu açıklamalara Kılıçdaroğlu'nun ne karşılık vereceği ise merak konusu.

ESKİ CHP'Lİ İSİMDEN A HABER'DE KILIÇDAROĞLU'NA "UYUŞTURUCU" TEPKİSİ: BU İŞİ PKK' YAPIYOR!

7 Kasım 2022 Pazartesi günü A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'a konuk olan 23. Dönem CHP İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD, İngiltere ziyareti ve emniyet güçlerine "uyuşturucu" iftiralarına dair kritik açıklamalarda bulundu.

Sevigen, "İngiltere'deki tefecilerin yanına gitmesi müthiş yaraladı bizi. Sen burada Cumhurbaşkanı adayı olacaksın, Türkiye'yi yönetmeye talipsin ve Emniyet'e Jandarmaya (iftira) atacaksın. PKK bu işleri götürüyor ama söylemeye dili varmıyor. İnsan kendi memleketini kötüler mi?" demişti.